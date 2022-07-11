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Kurbanlık koyunu çocuğu gibi sırtında taşıdı
Bursa’da kurbanlık için alınan hayvanlara zorla çekiştirerek götürenlere inat aldığı hayvanı sırtlanan vatandaş çocuğu gibi sırtında götürdü.
BURSA 11.07.2022, 09:16
Bursa’da kurbanlık için alınan hayvanlara zorla çekiştirerek götürenlere inat aldığı hayvanı sırtlanan vatandaş çocuğu gibi sırtında götürdü.
Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde bulunan kurban pazarında kurbanlık için alınan hayvanları zorla çekiştirerek götürdüklerine şahit olan vatandaş, aldığı kurbanlık koyunu sırtında taşıdı.