Köfteci Yusuf İDO ve iskelelerde hizmete girdi

Tüm Türkiye’ye en lezzetli ürünleri en hesaplı fiyattan buluşturmayı kendine görev edinen Köfteci Yusuf’un Türkiye genelinde şube sayısı 200’e yaklaşırken; her gün binlerce kişinin kullandığı İDO’nun tüm seferlerinde Köfteci Yusuf hizmete girdi. Hem karada hem de denizde hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan Köfteci Yusuf, ayrıca Yenikapı İskele ve Sirkeci İskele’de açtığı şubelerle vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Salgın yılı ilan edilen 2020’de birçok zorluğa rağmen istihdama katkı sağlamaya ve kaliteli ürünleri uygun fiyattan vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Köfteci Yusuf’un son hizmet noktası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) oldu. Tüm İDO seferlerinde hizmete açılan Köfteci Yusuf’un gemi şubesinde; içerisinde kendi üretimi olan sucuk ve kavurmadan yapılan tost çeşitleri, simit, poğaça unlu mamullerden oluşan eşsiz lezzetler uygun fiyattan satışa sunulunca yolcuların büyük takdirini kazandı. Sirkeci ve Yenikapı gibi İskele şubelerinde ise ‘Ekmek Arası Y’ konseptiyle vatandaşları karşılayan Köfteci Yusuf, eşsiz lezzetlerini hesaplı fiyat politikasından taviz vermeden vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Köfteci Yusuf’un ‘Ekmek Arası Y’ konseptli tüm şubelerinde; burger, köfte ekmek, ekmek arası döner ve son olarak sucuk ekmek lezzetleri her gün milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Tüm ürünler birçok dünya devi restoran zincirinin aksine taze ve günlük olarak kullanılıyor.

Köfteci Yusuf tabelasını karada, denizde olduğu gibi çok farklı noktalarda da görülebileceğini belirten Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, "Müşterilerimize sunduğumuz yalın hizmet anlayışı daima net. İster karada, ister denizde olsun, misyonu olan en lezzetli en hesaplı olmayı müşterilerine her koşulda sunuyoruz. Kapalı devre birçok projede, rakiplerimiz yüksek fiyat politikaları uygulayarak, net olmayan satış teknikleri ile piyasada hareket ettiklerini biliyoruz. Ancak görüyoruz ki Köfteci Yusuf, her şubesinde kaliteli ve lezzetli ürünlerini hesaplı fiyatlarla müşterisi ile buluşturarak bu konuda çok net bir mesaj veriyor. Köfteci Yusuf’un doğru fiyat politikası izleyerek, hizmet kalitesini en üst seviyede tutmasının en önemli sebeplerinden biri de çalışanlarımızın azmidir. Görüyoruz ki şirket misyonumuz çalışanlar tarafından da o kadar net anlaşılarak güler yüzlü ve görev bilinci yüksek personelleri ile esnaf ilgisiyle taze lezzetler misafirlerimizi buluşturuyoruz. Müşteriler buradaki ürünlerini evlerinde de tüketmek ve yemeklerinde kullanmak için şuan ki Hesaplı Kasap’lardan karşılayabilmektedirler. Bu da gösteriyor ki Köfteci Yusuf’un kasap ürünleri tarafında da geniş ürün yelpazesi müşterileri tarafından güvenle tercih ediliyor. Köfteci Yusuf çiğ ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği Hesaplı Kasap reyonlarında verdiği hizmetle müşterilerinin tercih sebebi olmuş ve et piyasasında yerini sağlam bir şekilde, güvenle koruyor" dedi.

Ekmek arası konseptlerinin yanı sıra, müşterilerine daha farklı konseptlerde de hizmet vermek amacıyla İstanbul Deniz Otobüsleri ile yakın tarihte anlaşarak, gemi ve iskele büfelerinde Köfteci Yusuf’un kaliteli lezzetlerini sunmaya başladıklarını belirten Akkaş, "Aynı hizmet anlayışını İstanbul Deniz Otobüsleri bünyesinde gemide ve karada bulabilirsiniz. En iyi gemi yolculuğu deneyimini lezzetimizle buluşturmak isteyen tüm misafirlerimizi İstanbul Deniz Otobüslerindeki lezzet noktalarımıza bekliyoruz. Lezzetli ürünlerimizi, misafirlerimize seyahatleri boyunca en hesaplı şekilde sunarak hem zaman kazandırıyor, hem de yolculuklarını keyifli hale getiriyoruz.

Şuan için 55 İDO gemisini deniz restoranı haline getirdik. Övünçle diyebiliriz ki denizlerde bile müşterilerimizi misafir edebiliriz. Bu deniz restoranlarımızın tümünde güler yüz, kaliteli hizmet ve doğru fiyat siz değerli müşterilerimizi bekliyor. Önümüzdeki günlerde de en lezzetli en hesaplı hizmet anlayışımızı farklı konseptlerimizle de birlikte tüm halkımıza sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.