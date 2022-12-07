Koçaslanlar yeni modelin tanımını yaptı

Genel tanıtım ile başlayan organizasyon, satış danışmanları ile birlikte yapılan test sürüşüyle son bulurken, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan’ın, verdikleri desteklerden ötürü basın mensuplarına teşekkür edip plaket takdim etti. Koçaslan, markanın yeni modelinin ciddi pazar payına sahip olacağını söyledi. Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak satış ve satış sonrası hizmetlerinde üstün kalite ile her daim müşterilerinin yanında olduklarını belirten Koçaslan, "Yeni model, tasarım, test, üretim ve tanıtım aşamasında mükemmeliyeti hedefliyor. Bizler İnegöl’de bulunan plazamızda müşteri memnuniyetini birinci sırada tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras ise, “Bayiliğini yaptığımız marka özellikle son yıllarda gerek tasarım, gerek donanım gerekse teknoloji olarak büyük hamleler yaptı ve otomobil piyasasında adından sık sık bahsettiriyor. MPV sınıfında uzun süredir büyük bir merak ile beklenen model, sonunda ülkemizde satışa sunuldu. TCe 110 bg ve TCe 100 bg ECO-G ile iki farklı motor seçenekle karşımıza çıkan model, güçlü ve ekonomik bir çizgide durmaktadır. Ağırlığı hafifletmek için alüminyum motor bloğu kullanılan Jogger’ın 110 bg versiyonu üç silindirli benzin enjeksiyona sahip. Tüm yeni teknolojileri sayesinde yakıt tasarrufu yüzde 30’a çıkarken, bin kilometreye kadar çıkabilen menzili bulunmaktadır. 0-100’e hızlanması 10,5 saniyede tamamlanırken ortalama yakıt tüketimi 5,7 litre olarak dikkat çekerken, sınıfının standartlarını belirleyecektir” dedi.