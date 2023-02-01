KOBİ OSB için başvurular 28 Şubat 2023’e uzatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB için şimdiye kadar 5 bine yakın firmanın başvuru yaptığını söyledi. KOBİ OSB talep toplama sürecinin 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden Burkay, “Şehre yük olan plansız sanayi alanlarının hızlı bir şekilde planlı bölgelere taşınması gerekiyor.” dedi.

BTSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın 2022 yılında ihracatını serbest bölgelerle birlikte 17,3 milyar dolara taşıdığını söyledi. 207 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Bursa’nın 116 ülkeden daha yüksek bir ihracat performansı yakaladığını dile getiren Başkan Burkay, Bursa’da kapanan her bir şirkete karşılık 4 yeni firmanın kurulduğunu vurguladı. “Bursa’nın girişimcilik potansiyeli çok yüksek” diyen Başkan Burkay, “Son 4-5 yıldır Bursa’nın aşamadığı bir ihracat eşiği var. İhracatımıza ve büyüme rasyolarımıza ket vuran önemli bir süreç. BTSO olarak bizler de iş dünyamızın ihracat potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“TEKNOSAB’da 63 fabrikada inşaat çalışmaları sürüyor”

Türkiye’nin sanayi dönüşümünün anahtarı olan TEKNOSAB’ı 4 yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale getirdiklerini konuşmasında belirten Burkay, “TEKNOSAB, BTSO Meclisimizin vizyonuyla kurulan ortak bir değerdir. Ocak ayında bölgemizdeki otoyol bağlantı kavşağının temelini attık. Bahar dönemi ile birlikte TEKNOSAB’ın otoyola bağlanmasının gerçekleşmesi planlanıyor. Şu anda 6 fabrikada üretim devam ediyor. 63 işletme inşaat ruhsatı aldı. 6 fabrikadaki çalışan sayısı şu anda yaklaşık 3 bine ulaştı. 2023 yılı sonu itibariyle yerleşik yatırımcıların yüzde 35-40’ının üretime geçmiş olmasını hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Bursa’yı gerek daha güçlü ve daha rekabetçi bir üretim yapısına kavuşturmak, gerekse de şehrin içerisinde kalan plansız üretim alanlarının kentin dışarısına taşımak amacıyla planlanan KOBİ OSB Projesi’nde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Burkay, “4 yıl önce KOBİ OSB’ye 2 bin 650 firmadan talep gelmişti. O günlerde KOBİ OSB’nin startını vermemiz mümkün olsaydı, bugün KOBİ OSB’de birçok işletmemiz üretim aşamasına gelmiş olabilirdi. Zaman çok kıymetli. Her sektörün bu noktada talebi farklı. Bursa’nın sanayisinin yüzde 50’si plansız alanlarda. Bunlar trafik yükü getiren, hava kirliliği getiren yerler. Bu alanların mutlaka rehabilite edilmesi lazım.” dedi.

KOBİ OSB’ye 5 bine yakın başvuru

KOBİ OSB için şimdiye kadar 5 bine yakın işletmenin başvuru yaptığını ifade eden Başkan Burkay, “BEBKA’nın raporuna göre OSB dışında kalan plansız alanlarda sanayi sicil belgesine sahip 8 bini aşkın tesis var. Bizim buradaki en büyük önceliğimiz, firmalarımızı planlı alanlara taşımak. BTSO, iş dünyasının çatı kuruluşu. Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde Cumhurbaşkanımıza bu noktada taleplerimizi ilettik. Bu istikamette imkanlar sağlandığında KOBİ’lerimizin ihtiyacı olan bu alanların kendilerine sunulacağını paylaşmak istiyorum. Başvurular noktasında KOBİ OSB İcra Kurulumuza süre uzatımına ilişkin yüzlerce firmadan talep ulaştı. Bu önerileri de göz önünde bulundurarak 31 Ocak 2023 olarak belirlediğimiz son başvuru süresini 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

“İş dünyası enerji fiyatlarında indirimlerin devam etmesini bekliyor”

“İş dünyasına sunulan her bir destek, ekonomimizde yüksek motivasyon ve katma değer olarak karşılık bulmaktadır.” şeklinde konuşan Başkan Burkay, sanayide kullanılan elektrik tavan fiyatını ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz indirimlerine ilişkin, “Enerji fiyatlarında dünyada geri gelme başladı. Artan maliyetler şirketlere baskı oluşturuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez indirimleri açıkladı. İş dünyamızın sesine kulak verdiği için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki indirim oranlarının rekabet içinde olduğumuz ülkelerdeki gibi artırılarak sürdürülmesi ve tüm sektörlerimiz için uygulanması, nitelikli büyüme hedeflerimize hız kazandıracaktır. Bunun devam etmesi önemli.” dedi.

Bursa’nın lojistik anlamda da merkezlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Burkay, şöyle devam etti: “Birçok OSB ve sanayi bölgelerinde depolama alanları aranıyor. Depolama alanları kendine has yollara bağlantıları olan bölgelerde oluşmalı. Odamız sektörel yapılanması içerisinde Lojistik Konseyimiz yer alıyor. Bu konseyimiz ‘lojistik merkez’ kurulmasına yönelik lojistik şirketlerimizden talep toplama sürecine başlayacak. Mutlaka firmaların ihtiyacı olan alanların üretilmesi lazım.”

“Sektör çeşitliliği ve üretimin gücü önemli”

Sektör çeşitlenmesini yapan şehirlerin kriz dönemlerini daha rahat atlattığını ifade eden Burkay, “Üreten şehirler her zaman daha güçlü. Krizler bize bunu gösterdi. Fasonculuk değil, gerçek manada üretimden bahsediyorum. Biz bazı illerle mukayese edildiğinde yarısı kadar yatırım alanlarına sahibiz ama onların iki katı ihracat yapıyoruz. Bu tamamen kilogram başı ihracat değerimizden kaynaklı. Bursa’nın kilogram başı ihracat değeri 4.5 dolar. Türkiye ortalamasının 3 katından fazla. Bursa’da böyle bir potansiyel varsa, bunun geliştirilmesi gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

“Küresel ekonomideki daralma sınırlı olacak”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, geçtiğimiz yılda artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına da ekonomide güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. 2023 yılı için Avrupa Birliği ve ABD ekonomisi başta olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin beklentiler, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağına işaret ediyor. Bu durum ihracat, istihdam ve yatırımlarımıza olumlu yansıyacaktır. Nüfus yapımız, üretim kapasitemiz, stratejik konumumuz ile büyüme potansiyeli en yüksek ülkelerden biriyiz. Bursa iş dünyası olarak, sektörlerimiz, kentimiz ve ülkemiz için önemli ve büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.