Kestel’de yardım seferberliği

Kestel Belediyesi, afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

Belediye; gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca kalemdeki yardım malzemesiyle afet bölgesine destek olmayı hedefliyor. "Haydi Kestel, Gün Birlik Olma Günüdür!" diyerek herkesi yardım seferberliğine davet eden Kestel Belediyesi, vatandaşların Kestel Belediyesi Afet Koordinasyon Binası (AFAD) Yeni Mahalle Atatürk Caddesi. No:101, 16450 Kestel/Bursa (Toplu Konutlar minibüs son durağının yanı) adresine teslim etmelerini istedi. Ayrıca vatandaşlar, 0224 372 10 01 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak yardım malzemelerini kendi adreslerinden belediye ekiplerine teslim edebiliyor.