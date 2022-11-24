Kestel Belediyesi’nden çocuklara diş bakım seti

Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için, Ağız ve Diş Sağlığı haftasında ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş bakım seti hediye etti.

Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için, ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş bakım seti hediye etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin öğrenciye diş bakım seti hediye eden Kestel Belediyesi, bu yıl 6 bin 500 diş bakım setini öğrencilere dağıttı. Dağıtımın yıl içerisinde belirli periyotlar halinde tekrarlanacağının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu vesile ile onlara diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak adına geçtiğimiz yıl başladığımız bu uygulamaya, bu yıl da devam ediyoruz. Sınıfları tek tek dolaşarak onlara diş macunu ve diş fırçasından oluşan setleri hediye ediyor, hepsinden diş fırçalama sözü alıyoruz. Çocuklarımızın o samimiyeti, görüntüsü bizi pozitif bir havaya sokuyor. Kestel Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak için bir çok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu tür projelerimizin sayısı artarak devam edecek. Bu duygularla tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, sağlıklı günler diliyorum’’ dedi.