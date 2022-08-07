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Karacabey’in sporda başarıları sürüyor

Karacabey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BURSA 07.08.2022, 12:25
Karacabey’in sporda başarıları sürüyor

Karacabey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Karacabey Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, 5. Türk Dünyası Ata Sporları buluşması çerçevesinde düzenlenen Keles Kocayayla Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası’ndan 2 ödülle döndü. Turnuvanın Yıldız Kızlar kategorisinde 1. ve 2.’liği Karacabeyli sporcular elde etti.

Geçtiğimiz günlerde, Keles Kocayayla’da gerçekleştirilen 5. Türk Dünyası Ata Sporları buluşması çerçevesinde yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası’nda, Yıldız Kızlar kategorisinde 1. ve 2.liği Karacabeyli sporcular kazandı. Turnuvada Betül Güneş 1. olurken, Şevval Baltacı ise 2.liği elde etti.

"Spor Karacabey’e değer katıyor"

Önceki gün Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden sporcular ve antrenörleri, sporun Karacabey’e her anlamda değer kattığına dikkat çekti. Belediye Başkanı Ali Özkan da genç sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı tebrik ederken, spora yönelik yapılan yatırımların her alanda başarılı sonuçlar vermesinden dolayı duydukları gururu ifade etti.

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