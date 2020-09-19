banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
86 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi
86 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi
Liverpool Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor!.
Liverpool Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor!.
Yeni tip kimlik ehliyet randevusu nasıl ve nereden alınır?
Yeni tip kimlik ehliyet randevusu nasıl ve nereden alınır?
Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem!

Karacabey’in geleceği parlak

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ VİLDAN YILMAZ GÜREL, KARACABEY’DE BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN’LA BİR ARAYA GELDİ. GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞMEDE KARACABEY’İN SON YILLARDA YAKALADIĞI İVMEDEN SÖZ EDİLİRKEN; MERKEZİ HÜKÜMET, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KARACABEY BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE, KENT SAKİNLERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI ADINA AYNI KARARLILIKLA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEĞİ MESAJI VERİLDİ.

BURSA 19.09.2020, 16:57
2
Karacabey’in geleceği parlak

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Karacabey’de Belediye Başkanı Ali Özkan’la bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Karacabey’in son yıllarda yakaladığı ivmeden söz edilirken; merkezi hükümet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde, kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması adına aynı kararlılıkla çalışmalara devam edileceği mesajı verildi.

Karacabey’de Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’i ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Karacabey’in son yıllarda yakaladığı ivmeden söz edilirken; merkezi hükümet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde, kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması adına aynı kararlılıkla çalışmalara devam edileceği mesajı verildi. Ziyarette konuşan Başkan Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, merkezde yer alan 21 mahallemiz ve kırsalda yer alan 64 mahallemiz ile toplamda 85 mahallemize aynı ölçüde hizmet etmeye çalışıyoruz. Karacabey’imiz her yönüyle çok büyük potansiyele sahip. Biz de bu bilinçle, Karacabey’in tarımdan sanayiye, turizmden spora kadar her alanda başarıyla adından söz ettirmesi ve çekim merkezi olması için yoğun çaba gösteriyoruz. İlçemiz için rüya olarak tabir edilen pek çok büyük projeyi sırasıyla hayata geçirdik. Karacabey’in yıllardır hasretle beklediği ve kentin 50 yılına hitap edecek olan içme suyu hatlarının yenilenme çalışmaları hızla devam ediyor. Aynı şekilde havai elektik hatlarının yer altına alınması noktasında da bugüne kadar çok önemli mesafeler kat ettik. Karacabey’e kaliteli içme suyu sunacak olan Gölecik ve Yeşildere barajlarında da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Güçlü yatırımlarla Karacabey’in büyük hedeflere ulaşacağına inanıyoruz. Bu anlamda sizlerin de destekleriyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, ‘güzellikler şehri’ Karacabey’in geleceğinin çok parlak olduğunu ifade ederek, her türlü projede desteklerinin süreceğini kaydetti. Ziyaretin sonunda Başkan Ali Özkan, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e, Karacabey’in en önemli değerlerinden biri olan longoz ormanlarında çekilmiş, nilüfer çiçeği fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.

Daha sonrasında Başkan Ali Özkan, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak istişarelerde bulundu.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2020
İmsak 05:16
Güneş 06:42
Öğle 13:03
İkindi 16:30
Akşam 19:14
Yatsı 20:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 2 6
2. Göztepe 2 4
3. Beşiktaş 2 4
4. Antalyaspor 2 4
5. Karagümrük 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 2 3
11. Konyaspor 1 1
12. Trabzonspor 2 1
13. Gençlerbirliği 2 1
14. Malatyaspor 2 1
15. Denizlispor 2 1
16. Çaykur Rizespor 1 0
17. Ankaragücü 1 0
18. Kasımpaşa 1 0
19. Gaziantep FK 1 0
20. Sivasspor 1 0
21. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 2 4
2. Adanaspor 2 4
3. Adana Demirspor 1 3
4. Balıkesirspor 2 3
5. Ümraniye 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Bursaspor 2 3
9. Altınordu 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Akhisar Bld.Spor 2 1
12. Altay 1 1
13. Samsunspor 1 1
14. Eskişehirspor 2 1
15. Boluspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Everton 2 6
2. Arsenal 1 3
3. Leicester City 1 3
4. Chelsea 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Wolverhampton 1 3
7. Liverpool 1 3
8. Crystal Palace 1 3
9. Leeds United 2 3
10. Aston Villa 0 0
11. Burnley 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 4
2. Valencia 1 3
3. Granada 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Betis 1 3
6. Huesca 1 1
7. Real Sociedad 1 1
8. Real Valladolid 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 2 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378