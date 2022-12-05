Kanala düşen otomobilden sağ çıktılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Ayhan A.(31) yönetimindeki 16 ATK 139 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Ters duran aracın sürücüsü ile araçtaki eşi Sümeyye A.(27) ile çocukları Eymen (4) ve Emir (1) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.