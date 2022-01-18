Hayat Hastanesi ile Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma Dayanışma Derneği (BEKAYDER) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda kadınlar tüberküloza karşı bilgilendirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve TBC Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz ile ilgili uyarılarda bulundu.

Verem hastalığının, verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir hastalık olduğunu, en sık akciğerler olmak üzere lenf bezleri, kemik, böbrek, beyin gibitüm organlarda tutunabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci, “Verem dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni verem hastasıortaya çıkmakta, yaklaşık 1,5 milyon insan da veremden ölmektedir” dedi.

Türkiye’de verem ile mücadelede çok önemli başarılar elde edildiğini, 2005 yılından bu yana büyük oranda gerileme görüldüğünü sözlerine ekleyen Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve TBC Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci, katılımcılara dikkat etmeleri gereken konularla ilgili şunları söyledi:

“Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir.Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür.Verem, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen hastaların aksırma, öksürme ve konuşmaları sırasında havaya yayılan mikropların solunum yoluyla alınması ile bulaşır.Tedaviolmayan birveremhastası heryıl yaklaşık5-15 kişiye enfeksiyonu bulaştırır.Belirtileri, ateş,gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ile göğüs ve sırt ağrısı şeklindedir. İki-üç hafta veya daha uzun süreli öksürük şikayeti olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.”

Açıklamalarının devamında veremin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu da hatırlatan Göğüs Hastalıkları ve TBC Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci, “Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının hemen hemen hepsi başarı ile tedavi edilebilmektedir.Ülkemizde verem ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.Verem Hastalığından korunmanın en etkili yanı yol verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir.Verem aşısı (BCG) çocukları verem hastalığından korur. Ülkemizde doğumdan sonra 2. ayını dolduran bebeklere yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısının sonunda Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı ve BEKAYDER Sağlık İşleri Başkanı Mecbure Altun ile BEKAYDER Başkanı Hacer Özyürek tarafından Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve TBC Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci’ye teşekkür belgesi verildi.