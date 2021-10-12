Kadın ve Çocuk Akademisi Fethiye Mahallesi’nde faaliyette

Nilüfer Belediyesi’nin, kadınların sosyal hayattaki yerini güçlendirmek; çocukların bilişsel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın ve Çocuk Akademileri’nin altıncısı Fethiye Mahallesi’nde faaliyetlerine başladı.

Kadın ve çocukların, farklı atölyelere katılarak kendilerini geliştirme ve ilgi duydukları alanda eğitim imkânı buldukları Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin sayısı giderek artıyor. Nilüfer’deki Kadın ve Çocuk Akademileri’nin altıncısı Fethiye Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. 2021 yılı Nisan ayında faaliyete açılan Fethiye Yaşam Alanı içindeki Kadın ve Çocuk Akademisi, Fethiye ve Işıktepe Mahallesi sakinlerine hizmet veriyor. Akademide 4. ve 8. sınıf öğrencileri için Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İngilizce branşlarında okula yönelik ek ders çalışmaları ve etüt çalışmaları yapılıyor. Kadınlar için de akademide seramik atölyesi ve İngilizce kursları başladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde kadınlar için giyim, takı, el mefruşatı gibi geleneksel el sanatları kursları ile hem kadınlara hem de çocuklara yönelik bilgisayar kursu açılması planlanıyor. 3 eğitmen, 1 psikolog ve 1 büro personelinin görev yaptığı Fethiye Kadın ve Çocuk Akademisi’ne kısa sürede 452 katılımcı atölyeler için kayıt yaptırdı. Akademide ayrıca psikolojik destek hizmeti ile sosyal ve hukuksal haklar konusunda bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti veriliyor. Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin yedincisi de önümüzdeki aylarda Kızılcıklı Mahallesi’nde açılacak.