Kaçak moloz dökenlere göz açtırılmıyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara göz açtırmıyor. İzinsiz moloz dökümünü engellemek adına Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuran ve dron ile de gece gündüz takip yapan Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında kaçak moloz dökümü yapan kişi ve firmalara 497 bin lira para cezası kesti.

Kent estetiğini bozan, sokakları ve doğayı kirleten kaçak moloz dökümlerini önlemek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, bu konudaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Mustafa Dündar’ın talimatıyla çevreye büyük zarar veren bu dökümlerin önüne geçmek için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturan ve ilçe sınırları içindeki boş arsalara izinsiz moloz, inşaat atığı ve çöp dökenlere dron ile gece gündüz takip yapan ekipler, halk sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlara ceza yağdırdı. Çağlayan, Nilüferköy, Aksungur ve Geçit başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 581 lira ile 30 bin lira arasında değişen para cezaları kesildi. 2022 yılında şuana kadar uygulanan para cezalarının toplam miktarı ise 497 bin liraya ulaştı.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara boş arazilere moloz ve inşaat atığı dökmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, döküm yapan şahısları gören vatandaşların da belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.