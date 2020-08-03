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İznik’in saklı güzelliklerinden Tacir Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
İZNİK BELEDİYE BAŞKANI KAĞAN MEHMET USTA, DOĞA SEVERLER İLE BİRLİKTE İLÇENİN TURİZM POTANSİYELİNE HIZ KATACAK TACİR KANYONU’NA GEZİ DÜZENLEDİ.
BURSA 03.08.2020, 12:28
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İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, doğa severler ile birlikte ilçenin turizm potansiyeline hız katacak Tacir Kanyonu’na gezi düzenledi.
Muhteşem tabiata sahip olan Tacir Kanyonu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Usta, “Muhteşem şelaleleri ve manzarasıyla bugün Tacir Kanyonu’ndayız. Hacıosman mahallemizden başlayarak eşsiz bir doğa içerisinde arkadaşlarımız ile birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tacir Kanyonu’muzun Milli Park statüsüne kavuşması için çalışmalarımız sürüyor. İznik’imizin her bir köşesi hak ettiği değeri bulacak. Her birimiz bu muhteşem doğayı korumakla yükümlüyüz” dedi.
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