İznik Genç İşadamları Derneği’nden KKTC’ye ziyaret

İznik Genç İş Adamları Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

İznik’i tanıtmak için harekete geçen İznik Genç İş Adamları Derneği Başkanı Erkmen Dinçer yaptığı açıklamada, “Özellikle İznik’i ve üyelerimizin genel çoğunluğunu ilgilendiren başta tarım ve tarımsal sanayi; sonrasında turizm, inşaat, güneş enerjisi santralleri üzerine görüşmelerimizi yoğunlaştırarak yatırımlarımızın değerlendirilmesi ve yatırımlarımız esnasında uygulanabilecek teşvikler ile kolaylık sağlaması sözünü aldık. Bu şehir ve dernek üyesi paydaşlarımızın ticari, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.