İstanbul Flüt Topluluğu’ndan muhteşem konser

İstanbul Flüt Topluluğu, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde verdiği konserle izleyenlere müzik keyfi yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, ‘MEM Sahne Konserleri’ çerçevesinde özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konseptiyle Bursa’ya müzecilik anlamında önemli bir değer kazandıran Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde bu kez, İstanbul Flüt Topluluğu sahne aldı.

Prof. Ayla Uludere, Prof. Dr. Ece Karşal ve Dr. Şebnem Uşen tarafından kurulan topluluk gecede Çağdaş Türk ve Klasik Batı müziklerine ait birçok bestecinin uyarlamalarını seslendirdi. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, J. Pachelbel, G.F. Handel, Orçun Orçunsel, Mozart başta olmak üzere birçok ünlü bestecilerin eserlerini başarıyla seslendiren Ayla Uludere, Şebnem Uşen, Ecem Yılmaz, Özge Salar Berber, Ece Karşal ve konuk sanatçılar Beste Yalı ile Metin Yavuz, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov’un da katıldığı gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, sanatçılara Başkan Turgay Erdem adına çiçek vererek teşekkür etti.