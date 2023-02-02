İnegöl’ün ‘Temizlik’ konulu oyunu Uşak’ta sergilendi

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin ‘Temizlik’ konusunu vurguladığı Uçan Şemsiye çocuk tiyatro oyunu, Uşak Belediyesi’nin daveti üzerine düzenlenen 4.Bilim Çocuk Şenliği’nde Uşaklı çocuklarla buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin şehrin genelinde uyguladığı temizlik harekâtı, aynı zamanda tiyatro oyunu ile çocuklara da aşılanıyor. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından hazırlanan ’Uçan Şemsiye’ oyunu, temizlik konusunda çocuklara uyarılar yaparken davet üzerinde diğer belediyelerin etkinliklerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Uşak Belediyesi’nin daveti üzerine Uşak 4. Bilim Çocuk Şenliği’ndeki sahnede yerini aldı. Uşak’ta sahnelenen oyuna çocukların ilgisi yoğun oldu. Ümit Denizer’in yazdığı, Volkan Derman’ın yönettiği oyunda; çocuk irisi, kaba, huysuz ve sevimsiz Devol’un, sürekli çevreyi kirletmesi ve çöplerini her seferinde çocukların oyun alanına dökmesi anlatıldı. Müzik, dans ve kuklaların kullanıldığı oyunda, çocuklara çevreyi koruma ve birlikte davranma bilinci aşılanması hedeflendi. Eğlenceli ve eğitici oyun ile çocukların hayal dünyasına farklı bir pencereden bakılması hedeflenirken, temiz gelecek için çocukların zihinlerine önemli yer ediniyor. Uçan Şemsiye oyunu 4. Bilim Çocuk Şenliği’nde iki seansta toplam 700 öğrenciye sahnelendi. Çocukların gülüp eğlendiği oyun, şenliğin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri oldu.