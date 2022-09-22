İnegöl Yeniceköy’de yeni yaşam alanı hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahalle 451. Sokak’ta 2 bin 270 metrekarelik boş arazi üzerinde; çok amaçlı saha, otopark, çocuk oyun ve fitness alanından oluşan bir yaşam alanı oluşturdu. 7’den 77’ye her yaştan bireyin keyifli zaman geçireceği bir yaşam alanına dönüşen çalışma, düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi’nde 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın faydalanacağı yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturdu. 451. Sokak’ta bulunan boş alanda toplam 2 bin 270 metrekarede uygulanan projeyle; 270 metrekare yeşil alan, 135 metrekarelik otopark alanı, 555 metrekarelik çok amaçlı saha, 245 metrekare çocuk oyun alanı, 85 metrekare fitness alanı ve 980 metrekare sert zemin tretuvar ve oturma alanının yer aldığı yaşam alanı hayata geçirildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış, renkli görüntülere sahne oldu. İkramların da yapıldığı açılış töreninde, çocuklar kendileri için oluşturulan parkta doyasıya eğlendi. Semt sahasının açılış töreninde mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeniceköy özelinde burada yaptığımız güzel çalışmalar var. Devam eden çalışmalarımız var. Altyapıyla ilgili burada uzun süredir içme suyu ve kanalizasyon gibi çalışmalar devam ediyor. Aslında burada çok güzel bir yaşam alanı var. Ben Yeniceköy’ü bir mesire alanı gibi görüyorum. Hemen Uludağ’ın eteklerinde kurulu, güzel su kaynaklarına sahip, şehircilik anlamında da yollarımız, kaldırımlarımız, yeşil alanlarımızla, donatı alanlarımız, koruluk alanlarımız ve park alanlarımızı arttırma çabamız ve çalışmalarımız da devam ediyor. Tabi bu arada eksikliklerimizin de farkındayız. Bizlere verdiğiniz mesajlarla, iletilerle, paylaştıklarınızla eksiklerimizi daha iyi görüyoruz. Bunları da hızlı hızlı gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Üzerindeki sorumluluğunun farkında olduklarını vurgulayan Başkan Taban, “Bizlere büyük bir emanet verdiniz. Bu sorumluluğun farkındayız. Bizlere kaynak olarak kullandırdığınız yetkileri biz tekrar vatandaşlarımıza döndürmek üzere gayret ediyoruz. Kurumumuzda da yalın çalışan, israf etmeyen, beraberinde vatandaşlarımızın daha fazlaca ihtiyaç ve isteklerini daha çokça gidermeye çalışan bir çalışma yöntemiyle hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

"Bu güzel yaşam alanını sizlere emanet ediyorum"

Başkan Taban, Yeniceköy’de güzel bir mekan oluşturduklarını da ifade ederek şöyle konuştu: “Yeniceköy Mahallemizde 451. Sokak’ta çok amaçlı bir alan oluşturduk sizler için. Hem çocuklarımız hem yetişkinlerimiz bu alandan faydalanacak. Burada neler var; yeşil alan, otopark alanı, çok amaçlı saha, çocuk oyun alanı, fitness alanı tretuvar sert zemin yollar ile oturma alanlarından oluşan güzel bir mekan oluşturuldu. Bu hizmetleri yapmak, hayata geçirmek bazen daha kolay gibi gözüküyor. Bazen bu hizmetleri yaşatmak daha zor olabiliyor. Bundan dolayı da ben sizlerden şehrimizde yapılmış tüm hizmetlerle ilgili bu hizmetlerin korunması, sahip çıkılması, zarar verdirmemek üzere daha duyarlı olma adına destek istiyorum. Bu mekan içerisinde anne babalar, büyükler, çocuklarıyla ve torunlarıyla güzel vakit geçirecekler. Ben buranın hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burayı sizlere emanet ediyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşma sonrası yapılan duaların ardından vatandaşlar, protokol ve çocuklarla birlikte çok amaçlı sahanın açılış kurdelesi kesildi. Ardından basketbol takımı sahada gösteri maçı yaptı. Açılış ikramlarla son buldu.