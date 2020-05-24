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İLGİNÇ TEKNİKLE BAYRAMLAŞMA...

Bursa'da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti. Bayram sabahı gençler, ailenin büyüklerinin elleri yerine ellerindeki sopaya şişirerek bağladığı eldivenleri öptü.

İLGİNÇ TEKNİKLE BAYRAMLAŞMA...

Bursa'da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti. Bayram sabahı gençler, ailenin büyüklerinin elleri yerine ellerindeki sopaya şişirerek bağladığı eldivenleri öptü.

24 Mayıs 2020 Pazar 12:37
2011 Okunma
İLGİNÇ TEKNİKLE BAYRAMLAŞMA...

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemlerden kimi düşündürürken, kimi ise gülümsetiyor. Bursa'nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medyadan görerek uyguladığı bayramlaşma yöntemi ise görenleri şaşırttı. İznik ilçesinin Sarıağıl Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafeye riayet eden aile bireylerinden gençler, büyüklerinin ellerini öpmek yerine korona virüs tedbirlerine uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirdikten sonra bağladığı eldivenleri öptü. Gençlerin ve aile büyüklerinin ilginç anları herkesi gülümsetti.

Aile bireyleri korona salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüklerine belirterek, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bayram biraz hüzünlü geçti. Ama tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

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