banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

İletişim Akademisi’nde sertifika heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mart ayında başlayan İletişim Akademisi, sertifika töreniyle sona erdi.

BURSA 25.05.2022, 14:18
İletişim Akademisi’nde sertifika heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mart ayında başlayan İletişim Akademisi, sertifika töreniyle sona erdi.

Bursa’da hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlediği etkinliklerle gençlerin söz sahibi olmasını önemseyen Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin şehir ve şehrin değerleri için sorumluluk almalarını, iletişim becerileri edinerek sosyal yaşam ve dijital alanda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak amacıyla başlattığı İletişim Akademisi sona erdi. Lisans, Lisansüstü eğitim gören ve iş hayatında yer alan 40 genç kursiyerin yer aldığı akademi sonunda gençler sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın elinden aldı.

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuşak çatışmalarının her dönemde var olan bir gerçek olduğunu söyledi. Türkiye’nin tarih ve medeniyetiyle güçlü bir altyapısı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Gençlik çok önemli. Gençlik çalışkanlığın zindeliğin, cesaretin kuvvetin mevsimidir. Kuşaklar arası çatışma vazgeçilmez bir gerçek. Yaptığımız istişareler neticesinde bir iletişim atölyesi oluşturmayı arzu ettik ve bu atölye sayesinde gençlerimizle tarih, kültür ve medeniyet, siyaset bilimi ve iletişim becerileri olmak üzere üç konu başlığı altında değerli isimleri buluşturduk. Biz 85 milyonluk, çok güçlü bir kadim medeniyetten geliyoruz dolayısıyla güçlü bir altyapımız var. Ülkenin önünde çok ciddi fırsatlar var” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri her zaman önemsediğini vurgulayan Başkan Aktaş, gençlerin heyecanını Bursa’ya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Gençlerin eğitim imkanlarının arttığını da belirten Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gençler için birçok etkinlik yapıyoruz. Atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, geziler, burs çalışmaları, istihdam ofisleri gibi farklı farklı konulardan birçok şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim evlatlarımızın iyi eğitimler alması lazım, gençliğini yaşamaları lazım ve beraberinde gelecek daha güzel olsun. Bir taraftan, altyapı, kanalizasyon, su, yol, spor tesisleri, kültür merkezleri gibi çalışmalar yaparken bir yandan da bunları kullanacak, bu şehirde yaşayacak beyinleri doldurmaya çalışıyoruz. Beyni ve gönlü doyurmanın görünen bir gıdası yok dolayısıyla biz bu üç konu başlığı altında bu etkinliği yaparken aslında bu amaca hizmet etsin diye yaptık. İnşallah ileriye dönük sizlere bir nebze olsun ışık tutabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da toplumların hayatlarını tefekkürün sürüklediğini söyledi. Gerçekleşen eğitimlerle gençlerin kendi tarihini, medeniyetini ve dünyayı dengeli bir biçimde tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden İhsan Aktaş, “Genel olarak toplumların hayatını tefekkür sürüklüyor. Bir yerde fikriniz varsa aslında kimliğiniz var demektir. Dünyada batı medeniyetine karşı bazı tavırlar oldu. Bazı devletler ya da kişiler kökten karşı durdular, bazılarıysa teslim oldu. Osmanlı’dan bugüne kadar Türkiye hem bu medeniyetin içerisinde yaşadı hem birlikte hareket etti hem de kendi kimliğini muhafaza etmeye çalıştı. Yavaş yavaş batı medeniyetinin aslında insanlığa çok da bir şey getirmediği görüldü. Kendi medeniyetimize dair öz değerlerin tekrar keşfedildiği döneme geldi. Biz radikalleşmeden, hırçınlaşmadan bu dünyaya değer biçme ve üretme kabiliyetine sahip tek milletiz. Tek kültüre ve tek tarihe sahibiz. Onun için bu bilinçle özgüvenli olmamız lazım. İşte bu da bize tembellik yerine, daha çok okuma, daha çok tefekkür, daha çok olgunluk ve erdeme dair şeyler sağlıyor. Mesleği ne olursa olsun, kişi bilgilendikçe, müzakere yeteneği geliştikçe topluma daha faydalı insanlar oluyor. Örnek bir iş oldu. Umarım bu gayretiniz hayat boyu devam eder” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık