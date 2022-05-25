İletişim Akademisi’nde sertifika heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mart ayında başlayan İletişim Akademisi, sertifika töreniyle sona erdi.

Bursa’da hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlediği etkinliklerle gençlerin söz sahibi olmasını önemseyen Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin şehir ve şehrin değerleri için sorumluluk almalarını, iletişim becerileri edinerek sosyal yaşam ve dijital alanda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak amacıyla başlattığı İletişim Akademisi sona erdi. Lisans, Lisansüstü eğitim gören ve iş hayatında yer alan 40 genç kursiyerin yer aldığı akademi sonunda gençler sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın elinden aldı.

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuşak çatışmalarının her dönemde var olan bir gerçek olduğunu söyledi. Türkiye’nin tarih ve medeniyetiyle güçlü bir altyapısı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Gençlik çok önemli. Gençlik çalışkanlığın zindeliğin, cesaretin kuvvetin mevsimidir. Kuşaklar arası çatışma vazgeçilmez bir gerçek. Yaptığımız istişareler neticesinde bir iletişim atölyesi oluşturmayı arzu ettik ve bu atölye sayesinde gençlerimizle tarih, kültür ve medeniyet, siyaset bilimi ve iletişim becerileri olmak üzere üç konu başlığı altında değerli isimleri buluşturduk. Biz 85 milyonluk, çok güçlü bir kadim medeniyetten geliyoruz dolayısıyla güçlü bir altyapımız var. Ülkenin önünde çok ciddi fırsatlar var” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri her zaman önemsediğini vurgulayan Başkan Aktaş, gençlerin heyecanını Bursa’ya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Gençlerin eğitim imkanlarının arttığını da belirten Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gençler için birçok etkinlik yapıyoruz. Atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, geziler, burs çalışmaları, istihdam ofisleri gibi farklı farklı konulardan birçok şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim evlatlarımızın iyi eğitimler alması lazım, gençliğini yaşamaları lazım ve beraberinde gelecek daha güzel olsun. Bir taraftan, altyapı, kanalizasyon, su, yol, spor tesisleri, kültür merkezleri gibi çalışmalar yaparken bir yandan da bunları kullanacak, bu şehirde yaşayacak beyinleri doldurmaya çalışıyoruz. Beyni ve gönlü doyurmanın görünen bir gıdası yok dolayısıyla biz bu üç konu başlığı altında bu etkinliği yaparken aslında bu amaca hizmet etsin diye yaptık. İnşallah ileriye dönük sizlere bir nebze olsun ışık tutabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da toplumların hayatlarını tefekkürün sürüklediğini söyledi. Gerçekleşen eğitimlerle gençlerin kendi tarihini, medeniyetini ve dünyayı dengeli bir biçimde tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden İhsan Aktaş, “Genel olarak toplumların hayatını tefekkür sürüklüyor. Bir yerde fikriniz varsa aslında kimliğiniz var demektir. Dünyada batı medeniyetine karşı bazı tavırlar oldu. Bazı devletler ya da kişiler kökten karşı durdular, bazılarıysa teslim oldu. Osmanlı’dan bugüne kadar Türkiye hem bu medeniyetin içerisinde yaşadı hem birlikte hareket etti hem de kendi kimliğini muhafaza etmeye çalıştı. Yavaş yavaş batı medeniyetinin aslında insanlığa çok da bir şey getirmediği görüldü. Kendi medeniyetimize dair öz değerlerin tekrar keşfedildiği döneme geldi. Biz radikalleşmeden, hırçınlaşmadan bu dünyaya değer biçme ve üretme kabiliyetine sahip tek milletiz. Tek kültüre ve tek tarihe sahibiz. Onun için bu bilinçle özgüvenli olmamız lazım. İşte bu da bize tembellik yerine, daha çok okuma, daha çok tefekkür, daha çok olgunluk ve erdeme dair şeyler sağlıyor. Mesleği ne olursa olsun, kişi bilgilendikçe, müzakere yeteneği geliştikçe topluma daha faydalı insanlar oluyor. Örnek bir iş oldu. Umarım bu gayretiniz hayat boyu devam eder” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.