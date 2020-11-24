İHA’dan öğretmenlere tatlılı sürpriz

BURSA (İHA) – Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabirleri öğretmenleri ziyaret ederek tatlı ikram etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta kutlanırken İhlas Haber Ajansı Yenişehir muhabirleri ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Ziyarette İhlas Haber ajansı muhabirleri öğretmenlerin gününü kutlarken kendilerine ünlü tatlıcı Helvacı Hacı Aziz’in meşhur helvasını ikram etti. Ziyarette konuşan İhlas Haber ajansı Muhabiri Sanem Kaya, “Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar için ne yapılsa azdır. Bu özel günde bizlerde onların mutlu günlerini takip ederken kendilerine dondurmalı helva ikramı yaptık” dedi.

Ziyaretlere İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz da katıldı.