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İftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı alev aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

BURSA 15.04.2021, 20:47
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İftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı alev aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 19.45 sıralarında Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak’ta meydana geldi. İftara yetişmeye çalışan Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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