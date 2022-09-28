Gürsu’da öğrenci sağlığı için denetimler arttırıldı

Gürsu Belediyesi’nin insan sağlığını koruma odaklı hizmetleri çerçevesinde, zabıta ekipleri okullarda kantin denetimleri gerçekleştiriyor.

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek hedefiyle ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen ve ürün denetimleri yapıyor. Yapılan denetimlerde kantinlerdeki genel temizlik koşulları ve ürünlerin raf ömürleri kontrol ediliyor.

“Çocuklarımızın sağlığını korumak her şeyden önemli” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Okullarımızın kantinlerinde sağlıksız ortamların oluşmasını önleyici denetimlerimiz zabıta ekiplerimizce belirli dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimlerde, okul kantinlerimizde çocuklarımızın sağlığının korunmasına yönelik özeni tespit etmek bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın sağlığını korumadaki hassasiyetleri için okullarımızın yönetimine ve görevli personellerine teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu’da eğitim verilen okullarda yapılan kantin denetimlerinde, öğrencilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek uygunsuz uygulama ve ürün satışlarının engellenmesi hedefleniyor.