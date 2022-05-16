Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Gökyüzünü kaplayan rengarenk uçurtmalar dron ile havadan görüntülenirken, çocuklar unutulmaz anlar yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlediği Uçurtma Şenliği, büyük ilgi gördü. Gölyazı Zambaktepe’de düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliğine aileleriyle katılan çocuklar güzel bir gün geçirdi. Çocuklar rengarenk uçurtmalarını gökyüzünde dalgalandırırken, anne ve babaları da güneşli günün keyfini çıkardı. Saadettin Gökbulut’un uçurtma atölyesi gerçekleştirdiği şenlikte çocuklar rengarenk uçurtmalarını gökyüzünde uçurmanın mutluluğunu yaşadı. Uçurtma atölyesinde gerçekleştirilen bilgilerle, ailelere uçurtma yapmanın imkanı sağlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliğinde ayrıca yarışmalarda düzenlendi. Uçurtma Şenliği’ne Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

Gökyüzünde rengarenk bir tablo oluşturan uçurtmalar, dron ile havadan da görüntülendi. Büyük ilgi gören şenlikte, “En güzel”, “En yüksekte uçan” ile “En özgün” uçurtmalar ödüllendirildi. Şenlikte en güzel uçurtmanın sahibi Derin-Eylül Dinçer kardeşler olurken ikinci Murat Pehlivan, üçüncü Sıraç Uysal ve dördüncü de Serdar Aygud oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi. Başkan Erdem etkinliğe katılanlara da teşekkür ederek yaz boyunca böyle şenliklerde güzel ortamlarda buluşmak dilediğinde bulundu.