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İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL’lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.
Gençlik Merkezi Müdürü kalbine yenik düştü
Bursa’nın İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan (54) hayatını kaybetti.
BURSA 17.01.2022, 10:26
Bursa’nın İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan (54) hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 hafta önce kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Recep Erdoğan, İnegöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yakınlarının umutla güzel haberler beklediği Erdoğan, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.