banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!

Gemlik’te traktör kazası: 1 yaralı

Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

BURSA 30.04.2021, 17:02
2
Gemlik’te traktör kazası: 1 yaralı

Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Aytepe tesisleri altında meydana gelen kazada, traktör sürücüsü Osman Gürsoy yaralandı. Yaralı Gürsoy kaza yerinden Umurbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Duran tarafından ambulansın gelebileceği noktaya araçla taşındı. Yaralı Gürsoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?