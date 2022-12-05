Gemlik’te gençler Gönüllülük Festivali’nde bir araya geldi

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu yıl ikinci kez Dünya Gönüllüler Günü programı düzenledi. “Gemlik’te söz gençlerde” sloganıyla bir araya gelen gençler, sivil toplum alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi programının ardından doyasıya eğlendiler.

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilk kez geçen yıl gerçekleştirdiği Dünya Gönüllüler Günü’nü bu yıl da geniş çerçeveli bir program ile kutladı. Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa konuşmacılar Sivil Toplum Uzmanı Hamit Levent Evci, Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı Ufuk Emin Akengin ile ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin katıldı. Programa Gemlik’in yanı sıra Uludağ Üniversitesi olmak üzere Bursa’nın çeşitli yerlerinden de gençler katılım gösterdi. Ayrıca Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği, Eksi 25 Derneği, Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi temsilcilikleri ile Elimde Bir Dünya Derneği de program alanında stant açtı.

Konuşmacılar Hamit Levent Evci, Ufuk Emin Akengin ve Şeyma Keskin, kendi gönüllülük hikayelerini anlattılar. Gönüllü çalışmalara nasıl katıldıklarını anlatan konuşmacılar, dinleyenlere gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Konuşmaların ardından yemek ikramı gerçekleşti. Ateş yanan varillerin başında yemek yiyen gençler, çay ve kahve ikramı ile gün boyu sohbet ederek fikri alışverişinde bulundular. Program akşam saatlerinde ise konser ile devam etti. Program için hazırlanan alanda sahne alan Ferma Band, yaklaşık iki saat boyunca gençler ile birlikte sevilen şarkıları seslendirdiler.

Gönüllü çalışmaların, gençlerin sosyal hayatının gelişmesine, eğitim ve meslek hayatlarına büyük katkıları olduğunu söyleyen Gençlik Meclisi üyeleri, toplumların gelişmesinde de gönüllülüğün önemli bir etmen olduğunu belirttiler. Gönüllülük Festivali ile daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini belirten gençler, Gemlik’teki tüm lise ve üniversite öğrencilerini Gemlik Gençlik Meclisi’ni takip etmeye, çalışmalarına katılmaya davet ettiler.