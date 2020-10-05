Gemlik Gübre, büyük şirket anketinde Gemlik’te ilk sırada yer aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1997 yılından bu yana yapılan ve her yıl geleneksel hale gelen ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması 2019’ açıklandı. Listede Gemlik Gübre Gemlik’te birinci sırada yeraldı.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan Bursa ilinde faaliyet gösteren firmalar, cirolarına göre 250 Büyük Firma listesinde yer alıyor. İl ekonomisine ilişkin en önemli araştırmalarından biri olan liste, firmaların ciro, ihracat, istihdam ve katma değer gibi önemli ekonomik veri ortaya koyarken, il ve ülke ekonomisine ilişkin de önemli bulgular içeriyor.

Adını son yıllarda yatırım kararları ile duyuran Gemlik Gübre, listede Gemlik’te 1. sırada, Bursa genelinde ise 18. sırada yer aldı. Ayrıca listede Gemlik’ten toplam 7 firma daha yer buldu.

2019 yılında Üre Gübresi Üretim Tesisi ihalesini sonuçlandıran Gemlik Gübre, aynı yıl Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan Proje Bazlı Teşvik alarak yatırımına başladı. Gemlik Gübre Üre üretim tesisinin 2023 yılında devreye alınması planlanıyor. Tesis ile 150 kişilik ilave istihdamın yanı sıra, ithal ikamesi ürün üreterek cari açığın kapanmasında hem yerel hem de ulusal anlamda ekonomiye büyük katkı sağlayacak.