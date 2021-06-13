Gemlik Belediyespor sezonu açtı

Gemlik Belediyesporlu genç futbolcular sezonu Umurbey Recep Tayyip Erdoğan stadında yaptığı antrenmanla açtı.

Gemlik Belediyesporlu U11 - U12 - U14 - U16 - U17 yaş klasmanındaki genç futbolcuların yaptığı sezon açılışına Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili, Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik Belediye Meclis Üyesi Sedat Özer, Belediyesporlu yöneticiler ve futbolcuların aileleri katıldı. Antrenmanın açılış konuşmasını Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili yaptı. Dimili konuşmasında spora erken yaşta başlamanın önemine değinirken, “Sizlere Gemlik Belediye Başkanım Mehmet Uğur Sertaslan’ın selamını getirdim. Bizler sizin daha iyi birer sporcu olarak yetişmeniz için elimizden gelen her türlü desteği aralıksız vermeye devam edeceğiz. Bugünün minikleri, yarının milli takım oyuncuları olacaksınız. Hepinize başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu futbolda başarılı olmanın yolunun altyapından geçtiğini ifade ederken, “Gemlik Belediyespor olarak çok sayıda spor dalında altyapıdan oyuncu yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Minik sporcularımız özellikle salgın döneminde sıkıntılar yaşadı ve spordan uzak kaldı. Biz bu açığı yapacağımız antrenman programları ile kapatacağız. Bu sene futbolda farklı bir yol izleyerek okullardaki yetenekli çocuklarımızı gözlem altına aldık ve onları altyapımıza kazandırdık. Gemlik Belediyespor’u bir sporcu fabrikası olarak çalıştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından düz koşuyla antrenmana başlayan Belediyesporlu futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla antrenmanını sürdürdü.