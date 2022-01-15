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Gemlik Belediyesi’nden memura iyileştirme

Gemlik Belediyesi ve KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen, memurların haklarında iyileştirmeler yapan ve toplamda 124 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi’ni Gemlik Bölge Parkı’nda yapılan törenle imzaladı.

BURSA 15.01.2022, 15:57
Gemlik Belediyesi’nden memura iyileştirme

Gemlik Belediyesi ve KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen, memurların haklarında iyileştirmeler yapan ve toplamda 124 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi’ni Gemlik Bölge Parkı’nda yapılan törenle imzaladı.

İmza törenine, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Tüm Bel-Sen Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk, Mert Dimili ve Cengiz Güneş ile Gemlik Belediyesi’nde görevli memurlar katıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre; Gemlik Belediyesindeki görevli memurların sosyal denge tazminatını oranını yüzde 100’den, yüzde 120’ye çıkarıldı. Kazanılan sosyal haklar ile birlikte enflasyon zammı da dahil toplamda maaşlarda yüzde 46,7’lik artış meydana geldi.

Tüm Bel Sen Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Böyle karanlıklar içerisinde yaşadığımız bir memlekette umudu içerimizde barındırıyorsak bu sizin sayenizdedir. İmzalanan bu sözleşmede sadece Gemlik Belediyesi memurlarının haklarını alması değil, bu ülkede hakları yenilen milyonlarca emekçiye de haklarını alabileceklerini gösterdi. Bu ülkede bütün emekçiler haklarını aldığı gün hepimiz nefes alacağız.” ifadelerini kullandı.

“Hiç kimseyi şu sendikaya üye ol diye zorlamadım”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Ben bugüne kadar sizin yaşam biçimlerinize, dünya görüşlerinize hiç bakmadım. Kimin solcu, kimin sağcı olduğuna dair fikrim ve kanaatim çok kısıtlıdır. Hiç birinizi de zorlamadım. Şoförüm de dâhil bir kişiye hangi sendikaya girmesine hiçbir şey söylemedim. Nezaketimiz ve dünya görüşümüz sebebiyle bunu yapmadık. Bizden önceki iradelerin neler yaptığını ve sizlerin bu tahakküme boyun eğdiğinizi biliyorum” dedi.

“Haklarınız eriyordu”

Başkan Sertaslan, “Hükümet, memur zamlarını yüzde 30.60 olarak açıklamıştı. Biliyordum ki çok uzun zamandır devlet memuru olmanız, 657 sayılı kanunun sizin sırtınızda bir koruma kalkanı olarak algılanıyor olması bir sonucu haklarınız eriyordu. Her yıl çocuğunuza aldığınız çikolata miktarında değil belki ama; sosyal hayata katılmak, kıyafet alım aralıklarının uzaması gibi bir takım sorunlarla da karşılaşıyordunuz. Ben sizle yaşayan biri olarak bunu görüyordum” dedi.

Zam oranı yüzde 46

“Aldığınız zam oranını yüzde 30,8’in üzerine koyduğumuzda memurlarımıza ortalama yüzde 46.7’lik bir zam vereceğiz. Bayram ikramiyesini iptal ederek SDS’lerinizi yüzde 120’ye çıkarttık. Ayrıca kumanya ücreti altında verdiğimiz bedelle yüzde 46.7’lik bir zam alacaksınız. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Çoluğunuzun çocuğunuzun boğazından hep helal lokma geçsin. Hiç birinizde yanlış işler yok. Böyle devam edin. İyiye doğru evrilin. Moraliniz yüksek olsun ki vatandaşın memnuniyeti en yüksek seviyeye çıksın. Biz de verdiğimizin karşılığını almış olalım. Hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Tüm-Bel-Sen yöneticileri sözleşmeyi imzaladı.

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