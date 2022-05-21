Geleneksel kaatı sanatı Nilüfer’de yaşatılıyor

Nilüfer Belediyesi’nin kaatı atölyesine katılan kursiyerler, dönem boyunca yaptıkları çalışmaları Konak Kültürevi’nde sergiledi. Çok özel eserlerin yer aldığı sergi 25 Mayıs tarihine kadar izlenime açık kalacak.

Nilüfer Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar arasında yer alan kaatı sanatını yaşatmak için açtığı Kaatı Atölyesi’nde bir dönem daha sona erdi. Dilek Erim Aydemir eğitmenliğinde 8 aydan bu yana süren atölyeye katılan kursiyerler, dönem boyunca yaptıkları eserleri Konak Kültürevi’nde açtıkları sergide izlenime sundu. Sergi açılışına gelen konuklara kaatı sanatının tarihi ve önemini anlatan Dilek Erim Aydemir, bu sanatın yaşatılmasına büyük katkı sağlayan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Kaatı sanatını yeniden yaşatmak adına verdiği mücadeleyi de paylaşan Aydemir, “Unutulmuş geleneksel sanatlardan biriydi. İnanılmaz bir mücadeleyle var olduğunu ispat etmeye çalıştım ve başardım. Milli Eğitim Bakanlığı’na kabul ettirdim. Türkiye’de ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi’nde dersini vermeye başladım. Bugün birçok insan bu sanatı tanıyorsa, verdiğim mücadelenin sonucudur. Kaatı, 14. yüzyıldan günümüze gelen bir sanat. Osmanlı’ya gelişi ise Fatih Sultan Mehmet Dönemi” diye konuştu.

Kaatı sanatının ilk döneminden bugüne kadar gelen, dünyanın en önemli müze ve kütüphanelerindeki kayıtlı eserleri çalıştıklarına dikkat çeken Aydemir, “Bu eserlerden öğreniyoruz, öğrendiklerimizle de tamamen geleneksel yöntemle özgün çalışmalar yapıyoruz. Kimyasal yapıştırıcı değil, kendi hazırladığımız özel yapıştırıcı kullanıyoruz. Bu, büyük bir nostalji. O dönemde çalışan bir ustanın eserini birebir çalışabilmek, bunun için çabalamak, ben de yapıyorum diyebilmek büyük bir aşk. Buradaki eserler, koleksiyon eserler. Bizi takip eden birçok koleksiyoner var. O yüzden yaptığımız her eserin kıymetini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı. Kursiyerlere katılım belgelerini veren eğitmen Dilek Erim Aydemir, ardından konuklara sergiyi tanıtarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çok özel 84 çalışmanın yer aldığı sergi, 25 Mayıs tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.