Festivalin yıldızı Bursa bandosu

Edirne’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali’ne Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu damgasını vurdu.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından ‘Edirne’ye Gel, Ciğerimi Ye’ temasıyla yapılan 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Moldova ve Bosna Hersek kent bandolarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, İzmir Seferihisar Belediye Bandosu, İzmit Belediye Bandosu ve Bolu Belediye Bandosu’nun katıldığı festivalin yıldızı, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu oldu. Festival kortejinde Edirnelilerden büyük alkış alan Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, 15 Temmuz Meydanı ve Saraçlar Caddesi’nde kurulan sahnelerdeki performanslarıyla göz doldurdu. Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da konuk bando ekiplerini ağırladığı uluslararası festivalde, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nun emektar şefi Murat Aydın da unutulmadı. Festivalin sonunda bando ekiplerine birer katılım belgesi verilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a Bursa’nın tarihi ve manevi simgelerinden Yeşil Türbe’nin maketini takdim etti.