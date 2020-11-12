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Evin bahçesinde yangın çıktı

BURSA’DA BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ KULLANILMAYAN KULÜBEDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

BURSA 12.11.2020, 19:02
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Evin bahçesinde yangın çıktı

Bursa’da bir evin bahçesindeki kullanılmayan kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Davutkadı Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki kulübede yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olay yerine kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde yanan kulübe ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi görülüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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