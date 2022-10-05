Esgin’den Bursa’nın ulaşım projelerine yakın takip

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi kent içi raylı sistem projelerinin her aşamasını yakından takip ediyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa ile Ankara arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek Bursa Hızlı Tren projesi ile Emek- Şehir Hastanesi kent içi raylı sistem hattı projesinin tüm aşamalarını yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabında Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı şantiyesinden açıklama yapan Esgin, Bursalıları bilgilendirdi.

Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı projesinde merak edilen sorulara açıklık getiren Esgin, şunları söyledi: "Bursa’nın ulaşım projelerini yakından takip ediyoruz. Bizi ilgilendiren iki mesele var. Birisi Bursa’nın hızlı tren projesi, bir diğeri de Emek’e kadar gelmiş olan kent içi raylı sistem hattımızın Şehir Hastanesi’ne kadar uzatılmasıdır. Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı projesinin her aşamasını hemşehrilerimizle sosyal medya hesabımdan drone çekimleriyle paylaşıyorum. Hemşehrilerimizin merak ettiği soruları da yanılıyorum. Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı projesi, 66 kilometrelik kent içi raylı sistem hattımızın son parçasını oluşturuyor. Bu hattın en önemli özelliği sadece Şehir Hastanesi’ne ulaşması değil, aynı zamanda Hızlı Tren hattının Geçit’ten sonraki Gar Aktarma İstasyonuna ulaşmasıdır. Yani Hızlı Tren ile Kent İçi Raylı Sistem Hattının entegrasyonu sağlayan bir projedir. Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı projesine güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu hat üzerinde 4 istasyon var. Geçit İstasyonu, Ahmet Yesevi İstasyonu, Hızlı Tren Gar Aktarma İstasyonu ve son istasyonumuz da Şehir Hastanesi İstasyonu’dur. Mevcut Emek istasyonundan sonra Mudanya Kavşağı-Geçit İstasyonu olacak. Burada hemzemin gidiyoruz” dedi.

Mudanya yolunda çalışmalar hızlandı

“En çok merak edilenlerden birisi de Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı yer üstünden mi gidecek? Hattımız yoğun oradan yer altından gidecek. Emek istasyonu sonrası Mudanya Kavşağı’na kadar yer üstünden gidiyor” diyen Esgin, “Geçit’ten Şehir Hastanesi’ne kadar hattımız yer altından gidiyor. Geçit-Mudanya aksı üzerindeki çalışmaları 6 ay içinde hızlı bir şekilde tamamlayarak trafiği rahatlatmak istiyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında Geçit-Mudanya aksı üzerinde 3 gidiş-3 geliş yol ve yan cepleriyle birlikte trafiği önemli oranda rahatlatacak. Emek-Şehir Hastanesi projesini 2023 yılı sonu veya 2024 yılı başında bitirmeyi hedefliyoruz. AK Parti olarak bütün bu projeleri yaparken hemşehrilerimizin hayatlarını en az şekilde olumsuz etkileyerek gerçekleştirmek istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımlar Genel Müdürlüğümüz ve yüklenici firma nezdinde süreci hemşehrilerimiz adına yakından takip ediyoruz” diye konuştu.