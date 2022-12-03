‘Engelsiz Şehir Yıldırım’ hedefiyle insana dokunan birçok projeye imza atan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, engelli dostu Yıldırım’ı inşa etmek için gayret ettiklerini belirtti.

Yıldırım Belediyesi, engelli ve dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmaları ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana engelli dostu birçok projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Okulu’nu, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret edip Yıldırım’ın özel bireyleri ile bir araya geldi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Engelsiz Yaşam Okulu’nda ‘Müzik Akademisi’, ‘El Sanatları’ ve ‘Engelsiz Mutfak’ olmak üzere 3 alanda toplamda 13 branşta eğitim veriliyor. Sene boyunca verilen eğitimler ile özel çocukların ve vatandaşların sosyal, psikolojik, kültürel gelişimleri desteklenirken öğrencilerin iyi olduğu alanlar keşfedilip yetenek sınavlarına hazırlanmalarına destek olunuyor. İlgi alanlarına göre tesiste eğitim alan Yıldırım’ın özel bireyleri; güzel sanatlar lisesine, konservatuvarlara ve üniversitelere yönlendiriliyor. Ayrıca belli bir aşamaya gelen ve çalışabilir durumda olan öğrenciler ise destekli istihdam projesi çerçevesinde istihdama kazandırılıyor. Yine merkezde, engelli ve dezavantajlı bireylerin ailelerine de eğitim ve seminerler verilerek ebeveynlerin karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. 2019 yılından bu yana 5 bini aşkın bireyin eğitim hizmeti aldığı Engelsiz Yaşam Okulu’ndan bu yıl 750 özel gereksinimli birey yararlanıyor.

Engeller sporla aşılıyor

Bursa’nın en büyük spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde engelli çocuklar için özel spor eğitimi veriliyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi için eğitimler birebir hoca eşliğinde başlıyor. 3 ay süren, genel spor becerilerinin aktarıldığı derslerin ardından, yetenekleri olan çocuklar gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor. Çocuklarda görülen eksiklikleri gidermek adına temel beceri eğitimlerinin verildiği tesiste, ardından yeteneği olan çocuklar belli branşlara yönlendirerek bazı alanlara istihdam ediliyor. 2020 yılından bu yana eğitimlerin verildiği tesisten 741 çocuk ve ailesi faydalandı.

Katlar engelleri aşmak için yükseliyor

Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde temeli atılan Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde katlar tüm hızıyla engelleri aşmak için yükseliyor. Özel gereksinimli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde, hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve derslikler yer alacak. Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Oktay Yılmaz’ın ziyaretlerinin yanı sıra 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne Yıldırım’da farklı etkinliklerle de dikkat çekildi.

Değirmen Gençlik Ekibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek adına Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Empati Parkuru’ kurdu. Etkinlik çerçevesinde gençler tekerlekli sandalye, göz bandı ve baston kullanarak yaşanan zorlukları kısa bir süreliğine de olsa anlama imkânı buldu.

Ayrıca Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliği ile Cuma günü işitme engelli vatandaşlar için Davutdede Camii’nde imamın verdiği vaaz ve hutbeyi işaret dilinde anlatılmasına aracı oldu. Engelli vatandaşlar, Cuma namazında imamın anlattığı her kelimeyi işaret diline çeviren görevliyi dikkatle takip etti. Uygulamadan son derece mutlu olan vatandaşlar, namaz çıkışında Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yıldırım sizinle güzel

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana gönül belediyeciliği ilkesiyle insan hayatının her alanına hizmet götürüp kırılgan noktaları sevgi, iyi niyet ve samimiyetle kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçede yaşayan her bireyin hayatına dokunmak istediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için çalışıyoruz. Yıldırım’da engeller sevgiyle, ilgiyle ve eğitimle aşılıyor. İnancın ve azmin aşamayacağı hiçbir engel yok. Özel kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için samimiyetle çalışıyor, Engelsiz bir Yıldırım inşa ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu hizmetler ‘Engelsiz Kent Yıldırım’ kimliği ile birebir uyuşuyor. Tarihi mirası, kültürü ve değerleriyle Yıldırım’ın ruhuna da çok yakışıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm hemşehrilerimizde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Yıldırım sizinle güzel” diye konuştu.