Engelli bireyler hedefe odaklandı

Büyükşehir Belediyesi ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde’ farkındalık oluşturacak çalışmalarına bir yenisini daha eklendi. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Dart Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Acemler BUSKİ Spor Tesisleri’ndeki etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonucunda, turnuvaya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Özel sporculara madalyalarını takan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Spordan kültüre kadar hayatın her alanında engelli bireylerin yer almasına önem verdiklerini ifade eden Yıldız, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Bursa Temsilcisi Nihat Demir de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın her yıl artmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Bursa’nın dart konusunda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Demir, “Güzel organizasyon oluyor. Katılanların hepsi, bedensel ve fiziksel engelli sporcularımız. Engel grubunu ayırmadan hep beraber oynuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Engelleri aşmak adına hep birlikte çalışıyoruz. O anlamda da güzel etkinlik oluyor. Dart, engelli çocuklar için çok faydalı, özellikle içinde matematik de olduğu için dikkat ve motivasyonu sağlıyor” dedi.

Ailelerin de izlediği yarışmada hedefi 12’den vurmak için mücadele eden engelliler, sporun engel tanımadığını gözler önüne serdi.