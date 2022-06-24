Engelleri ortadan kaldıran şampiyona

Yalova Terma City’nin katkıları ile düzenlenecek 25-30 Haziran 2022 ülkemizin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Gazişehir Gaziantep Yalova’da şampiyonluk için mücadele edecek.

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City’nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu "25-30 Haziran arası şampiyonluk için mücadele maçlarının heyecanı yaşayacağız" dedi. Çiloğlu “Yalova’da oynanacak ve 5 gün sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe gibi dev takımlarının yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde, hakemleri, federasyon yetkililerine ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa’nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova’ da belli olacak” diye konuştu.