Elektrikli araçlara eğilim yüksek

Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlara bırakmasının önemini aktardı.

Fosil yakıt kullanımının doğaya olan zararlarından ve elektrikli otomobil dönüşümünden bahseden Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, “Gelişen teknolojik imkanlar ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı bir kitlenin erişebildiği otomobiller, günümüzde hemen hemen her düzeyden geliri olan kişilerin kullanabildiği ve tabana yayılmış bir ulaşım unsuru haline geldi. Ancak otomobillerin bu kadar yaygınlaşmasının bir sonucu olarak fosil yakıtların kullanıldığı araçlar nedeniyle karbon salınımının artmasının ortaya çıkardığı hava kirliliği, doğal kaynakların tüketimi dünyadaki yaşamsal döngüye zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Tükenen enerji kaynağı sınıfına giren fosil yakıtlar hem daha yüksek maliyetli, hem de çevreye oldukça zararlı. Bu sebeple fosil yakıtla çalışan otomobiller yerine elektrikli motora sahip olan araçların kullanımına doğru çok ciddi bir eğilim görmekteyiz. Elektrikli otomobil satışlarının giderek artması ve pek çok otomobil markasının önümüzdeki 10-15 yıllık periyotta fosil yakıtla çalışan araç üretimini bitirip tamamen elektrikli otomobil üretme kararlarını açıklaması bunun en büyük göstergelerinden biri olarak görünmektedir” dedi.

Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, elektrikli otomobil sektöründe oldukça önemli gelişimler yapan ve geleceğimizi şekillendiren teknolojilere imza atan firma ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, elektrikli otomobil altyapılarına tamamen entegre tesisimiz ve hizmetlerimiz ile bu elektrikli otomobil dönüşümünün destekçisi olduklarını söyledi.