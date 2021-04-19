Eğitimden üretime BUSMEK farkı

Bursa’da 2006 yılında faaliyete başlayan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi, nitelikli iş gücünün üretime kazandırılmasıyla eğitim ve emeğin istihdama dönüştüğü önemli bir merkez haline geldi.

Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim desteğinden nitelikli iş gücü yetiştirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle Halk Üniversitesi olarak anılan BUSMEK, tüm yönleriyle meclis üyelerine anlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısının ilk oturumunda Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör, meclis üyelerine BUSMEK’in çalışmaları hakkında sunum yaptı. Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi, BADEM (Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) ve YKS Hazırlık projelerinin genel faaliyetleri ve ücretsiz hizmetleri anlatan Tezgör, “15 yıldır BUSMEK eğitimlerimizle vatandaşlarımıza mesleki ve sanatsal alanlarda 10 ilçede, 26 farklı mekanda yüzlerce branşta eğitim veriyoruz. Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerimizde 12 farklı noktada 4-6 yaş çocuklarımıza okul öncesi eğitimler veriyoruz. BADEM bünyesinde de çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile danışmanlığı olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımıza psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca BUSMEK bünyesinde gerçekleştirdiğimiz YKS hazırlık kurslarımız ile de gençlerimizin geleceğine yön vermesine katkıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ve kursiyerlerimize sunduğumuz tüm bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunduğumuz için ailelere sosyal fayda sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Ayrıca meclis salonu girişinde hazırlanan mini sergi ile ebru, çini, hüsnühat, tezhip, şiş örgü, deri aksesuar, boncuk takı gibi bazı branşlarda kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilenerek meclis üyelerinin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm BUSMEK eğitmenlerine ve kursiyerlere, emekleri için teşekkür etti.

BUSMEK, Ana Kucağı, BADEM, Sınava Hazırlık Merkezleri stantlarında da personel tarafından, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor Projesi kapsamında, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nden gelen usta öğreticiler, ipek kozaların nihai ürüne varıncaya dek olan tüm aşamaları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca tepme mancınık ve ipek halı dokuma canlı performansları ile meclis üyelerine Bursa İpeğini yakından izleme fırsatı sundular.