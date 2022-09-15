Diş Hekimliği Fakültesi’nde yeni akademik dönem başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2022-2023 akademik yılı, beyaz önlük giyme töreniyle başladı.

Eğitim-öğretimde üçüncü akademik yılına başlayan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrencileri için açılış ve beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Üniversite bünyesinde açılması için geç kalındığını vurguladı. Önceki yönetim döneminde başlatılan çalışmaların ardından 2 yıl önce fakülteyi açmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Böylesine büyük bir konumda bulunan üniversitemizin bugüne kadar diş hekimliği fakültesi açamamış olması büyük bir eksiklikti. Hamdolsun bizlere nasip oldu. Açılışını yaptık ve 2 dönemdir de eğitim-öğretim çalışmalarını yürütüyoruz. Devlet kurumlarında işler istenilen hızlarda yürümüyor. Ancak geçmişe baktığımız zaman artık bu sürüncemenin ortadan kalktığını görebiliyoruz. Bir anda imkansızlıklar ortadan kalkmıyor. Zorluklar, irade, azim ve kararlılıklarla aşılıyor. İnşallah 5 yıl sonra Türkiye’nin parmakla gösterdiği bir diş hekimliği fakültesi binası ve akademisyen kadrosu göreceksiniz. Bu noktada iş dünyamızın kıymetli temsilcilerinden İbrahim Gülmez’e çok teşekkür etmek istiyoruz. Büyük bir hizmet yaptı. Elini taşın altına koydu ve bizlere bu binayı hediye edecek. Allah, kendisinden razı olsun. Diğer iş insanlarına da örnek teşkil etmesini umuyoruz” diye konuştu.

İnsana hizmet etmenin çok kıymetli bir erdem olduğunu kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, öğrencilere en iyi eğitim-öğretimin verilebilmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerinin altını çizdi. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin çok daha iyi şartlarda eğitim almalarını arzu ettiklerini söyleyen Kılavuz, “Biraz daha sabır istiyoruz. Sabrın sonu selamet olacak inşallah. Bunu öğrencilerimizin veya ailelerimizin tepkisini hafifletmek için söylemiyorum. Ancak her geçen gün şartlarımızı iyileştiriyoruz. Yarın, bugünden çok daha iyi olacak. Çünkü bu azim ve çaba meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi. Öğrenci velilerine de seslenen Kılavuz; “Böylesine zeki ve çalışkan çocukları, Üniversitemize gönderdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin 5 yıllık eğitimin sonunda donanımlı birer diş hekimi olacaklarından kuşkumuz yok. Yolları ve bahtları açık olsun” açıklamasında bulundu.

Konuşmasına fakültenin açılış süreci ve devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerini anlatarak başlayan Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam ise 2 yıllık yeni bir fakülte olmalarına rağmen oluşturdukları nitelikli ders modelleri sayesinde büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti. Kuruluş aşamasında sadece Türkiye’yi değil, dünyadaki en iyi 10 diş hekimliği fakültesini de incelediklerini açıklayan Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam; “Yaptığımız araştırmalar ve incelemeler sonucunda üniversitemize özgün bir diş hekimliği programı oluşturmayı başardık. Bu programın ana başlığı entegre eğitim modelidir. Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinde hayata geçmiş bir programdır. Ancak diş hekimliği fakültelerinde yeni başlamaktadır. Biz bu modeli çok önemsiyoruz. Kendi fakültemizde de hassasiyetle uygulamaya gayret ediyoruz. Türkiye’deki tüm diş hekimliği fakülteleri de bu modele en kısa sürede geçecektir” şeklinde konuştu.

Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, iş adamı İbrahim Gülmez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, fakülteye katkıda bulunanlara teşekkür belgelerinin takdimi ve öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.