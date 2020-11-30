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Direksiyon hakimiyetini kaybedince kazaya engel olamadı

Bursa’da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.

BURSA 30.11.2020, 13:04
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince kazaya engel olamadı
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Bursa’da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde, Etibank kavşağında bugün saat 11.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 16 LG 625 plakalı aracı ile terminal yönüne doğru hareket halinde olan Tolga Çedgir, dönüş sırasında hakimiyetini kaybederek refüjdeki reklam tabelalarına çarptı. Sürücü elinde bir sıyrıkla kazayı atlattı. Kaza ise saniye saniye kaydedildi.
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