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DATÜB Bursa’da istişare toplantısı gerçekleştirdi

DATÜB Genel Merkezi, DATÜB Türkiye İcra Komitesi ile ortaklaşa Bursa il ve ilçe temsilcilikleri ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

BURSA 24.09.2021, 11:22
DATÜB Bursa’da istişare toplantısı gerçekleştirdi

DATÜB Genel Merkezi, DATÜB Türkiye İcra Komitesi ile ortaklaşa Bursa il ve ilçe temsilcilikleri ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’ın Genel Başkan Ziyatdin Kassanov’un selamını iletmesi ile başlayan istişare toplantısına, DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Bursa Temsilcisi Gülçeren Terzioğlu, DATÜB Gürsu ilçe temsilciliğinden Sofya Aizova, DATÜB bünyesinde faaliyet gösteren Ahıska Arşiv Merkezi Başkanı ve Ahıskalı Türklerin milli şairi Mircevat Ahıskalı, İnegöl Ahıskalı Türkler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu ve diğer misafirler katıldı.

DATÜB Bursa il ve ilçe yöneticileriyle yapılan toplantının ana gündem maddesi temsilciliklerin faaliyeti, yapılan çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilecek projelerin istişare edilmesi oldu.

Toplantının ardından ise DATÜB Genel Sekreteri Uçar başkanlığındaki heyet, Bursa Kestel İlçe Temsilciliği ofisini ziyaret etti.

Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantı sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

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