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Çocuklar 23 Nisan’da Mudanya’yı hayalleriyle donatacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı Mudanya’da yine aynı coşkuyla kutlanacak. Çocuklar Mudanya Belediyesi’nin dağıttığı hediyelerle hayallerini resmedecek, evlerine, balkonlarına ve Mudanya sokaklarına asacakları resimlerle Mudanya’yı hayalleriyle donatacak.

BURSA 21.04.2021, 12:38
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Çocuklar 23 Nisan’da Mudanya’yı hayalleriyle donatacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı Mudanya’da yine aynı coşkuyla kutlanacak. Çocuklar Mudanya Belediyesi’nin dağıttığı hediyelerle hayallerini resmedecek, evlerine, balkonlarına ve Mudanya sokaklarına asacakları resimlerle Mudanya’yı hayalleriyle donatacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı Mudanya’da yine aynı coşkuyla kutlanacak. Mudanya, bayramın 101. yılında çocukların evlere sığmayan hayalleriyle donatılacak. Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan binlerce boya kalemi ve resim defteri Mudanyalı çocuklarla buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çocuklara hediyelerini dağıtan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu yıl çocuklarımız sınıflarında yan yana olmasa da bayramın coşkusunu yine hep birlikte yaşayacağız. 23 Nisan günü aynı gurur, coşku, neşe ve sevgimizle evlerimizi, sokaklarımızıbayram yerine çevireceğiz.Mudanya’nın dört bir köşesini çocuklarımızın resimleriyle süsleyeceğiz. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar; hayallerini resmedecek, evlerine, balkonlarına ve Mudanya sokaklarına asacakları resimlerle kentimizi hayalleriyle donatacak” diye konuştu.
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