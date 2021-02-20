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Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Gübre ve hububat desteklemelerinin arttırılması üreticinin yüzünü güldürdü.

BURSA 20.02.2021, 14:07
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Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Gübre ve hububat desteklemelerinin arttırılması üreticinin yüzünü güldürdü.

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta gübre olmak üzere buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerde çiftçiye desteğin arttırılmasına yönelik sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Başkan Aydemir, gübre desteklerinin iki katına çıkartılması ayrıca buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinde dekar desteğinin 16 TL’ye yükseltilmesini değerlendirdi.

Yerli üretimin daha çok önem kazandığı salgın döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerektiğini, bu dönemde ithalatın pahalı hale geldiğini, para olsa da ürün bulmanın zorlaştığını vurgulayan Aydemir, “Üre gübresi fiyatında Aralık ayından bu yana yüzde 30,4’lük, geçen yılın Ocak ayına göre ise yüzde 70’lik bir artış yaşandı. Geçen yıl Ocak ayında tonu bin 765 TL, Aralık ayında tonu 2 bin 300 TL olan üre gübresi bugün 3 bin TL’den satılıyor. Diğer gübrelerden amonyum nitrat (yüzde 26) fiyatı aylıkta yüzde 17,9, yıllıkta yüzde 63,4, kompoze gübre (20.20.0) fiyatı ise aylıkta yüzde 16,2 ve yıllıkta yüzde 54,8 arttı. Artan gübre fiyatlarına karşın çiftçiye gübre desteğinin iki katına çıkartılması olumlu bir gelişmedir” dedi.

Son dönemde tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın üreticiyi endişelendirdiğini kaydeden Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, “Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50’ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız, gübre desteklerini küresel emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak yüzde 100 artışla iki katına çıkartacaklarını açıkladı. Ayrıca buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinde dekara 8 TL olan destekte 16 TL’ye yükseltilecek. Organik gübre kullanan üreticilerimize dekara 10 TL olan destekleme ödemesi de dekara 20 TL olarak artacak. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacak” diye konuştu.
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