Can dostları emin ellerde

Yıldırım Belediyesi, donmak üzere olan 3 yavru köpeği kurtararak sıcak yuvalarına kavuşturdu.

Yıldırım Belediyesi Vakıf Mahallesi Babakonağı Sokağı sakinlerinin, Yıldırım İletişim Merkezi’ni arayarak annesi olmayan yavru köpeklerin donmak üzere olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede Vakıf Mahallesi’ne ulaşan Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, donmak üzere olan 3 yavru köpeğe yardım elini uzattı. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’ne götürülen köpeklerin gözetim altında olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yavru köpekler iyileştikleri zaman onları yeni yuvalarına kavuşturacağız. Hep birlikte yapacağımız ufak fedakârlıklarla, can dostlarımızın bu süreçte yanlarında olalım” dedi.