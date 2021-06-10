BUTTİM, elektrikli şarj istasyonuna talip

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, elektrikli şarj istasyonu için pilot bölge statüsüne talip olduklarını açıkladı. Şengül, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a iş birliğine hazır olduklarının mesajını verdi.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Toprak ve Emin Tamam ile birlikte Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ı ziyaretinde elektrikli araç şarj istasyonu için pilot bölge olmaya hazır olduklarını söyledi. Aytac da esnaf ve tüccarın fatura ödemelerinde kolaylık sağlayan taksit uygulamasını anlattı.

BUTTİM’in uluslararası bir tekstil ticaret merkezine yakışır doluluk oranına ulaştığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Yönetim anlayışımız, tamamen birleştirici olma yönünde. Biz güçlü bir aileyiz ve birlik olursak çok güzel işlere imza atabileceğimizi tüm BUTTİM’e gösteriyoruz. Yönetime geldiğimizde nüfusumuz 3 bin civarındaydı, şu an 12 bin kişi bir aradayız. Bursa’ya hizmet noktasında kritik öneme sahip kurumlarla işbirliği yaparak sektörümüzde güzel işlere imza atabileceğimizi düşünüyoruz. Bursa otomotiv sektöründe de lokomotif şehir olarak konumlandırılıyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlara hızla uyum sağlanacağı ve çok fazla talep olacağını öngörüyoruz. Bu yüzden ön hazırlıklarımızı hızlıca yapmalıyız. Elektrikli araçların şarj edilmesi için BUTTİM, çok uygun bir ortam sunuyor. Bursa’da örnek projenin uygulama alanı olmak istiyoruz. Bizim yer teminimiz ve Limak Enerji’nin kuracağı elektrikli araç şarj istasyonu ile şehrimizde bir ilke imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

BUTTİM’in son dönemde geçmişe göre çok daha canlı bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç da iş birliğine hazır olduklarının mesajını verdi. Müşterilerine sundukları taksitli borç ödeme uygulamasına da dikkati çeken Aytaç, “Müşterilerimizin enerji kesintisi gibi durumlarla karşı karşıya kalmaması için taksitli ödeme uygulamasını başlattık. 5 bin TL’ye kadar ödemesi bulunan müşterilere, 4 aya kadar kredi kartsız taksitlendirme imkânı sunuyoruz. Geçen yıl 3 taksitle başlayıp bu yıl 4’e çıkardık. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarını esas alıyoruz ve müşteriler önceki dönem borçlarını da taksitlendirebiliyor. Uygulamadan yararlanabilmek için online.limakuludag.com.tr adresindeki Limak Enerji Uludağ Elektrik sanal şubesi ve ‘OlduBil’ mobil uygulaması ile çağrı merkezi üzerinden taksitlendirme başvurusunda bulunulması gerekiyor. BUTTİM gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bir ticaret merkezinde pandeminin oluşturduğu olumsuz koşullardan etkilenen iş yeri sahipleri muhakkak vardır. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın bilinirliğinin artmasının, kesinti yaşamak istemeyenler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.