BUSMEK’te yeni dönem kayıtları başladı

Bursa’da 16 yıldır, 260 bine yakın kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı. BUSMEK, 2021-2022 eğitim döneminde 400 grupta 250 branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kurslara internet sitesinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca Android tabanlı cep telefonlarından “BUSMEK” uygulaması indirilerek de ön kayıt gerçekleştirilebilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Kurs merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adayları busmek.bursa.bel.tr adresindeki “Online Başvuru” kısmına tıklayarak başvuru yapabilirler. Ya da Android tabanlı mobil uygulamayı cep telefonlarına indirebilir ve uygulama içerisinde yer alan “Online Başvuru” bölümünden ön kayıtlarını yapabilirler.

Ön kayıt için kursiyer TC kimlik numarasını girerek, ilgili tüm seçenekleri hatasız ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Bilgileri hatalı olan kursiyerlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca Merinos Yönetim Merkezi’nden veya 0(224) 254 30 30 numaralı telefon ile eğitimler ve başvurular hakkında bilgi alınabilir. Kontenjanı dolan bazı branşlarda (kurs bitiş tarihine göre) yeni gruplar açılacaktır. Yeni kayıtlardan haberdar olmak için duyuruları takip edebilirsiniz.

Başvuru yaparken dikkat edilecek hususlar:

Bir adayın bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansı bulunuyor. Fakat, ilk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece iki farklı branşa aynı anda gidebilirsiniz. İki branştan biri bittiği takdirde üçüncüye başvurabilirsiniz. Ayrıca 2. ve 3. başvurular, kaydolmak istediğiniz branşın bulunduğu kurs merkezi tarafından yapılmaktadır. Üçüncü başvurunuzu; başvuru yaptığınız kursun, bitiş tarihinden sonra başlayacak olan kursa yapabilirsiniz. (Örneğin; “İngilizce A1” kursuna başlayan bir kursiyer, devam eden kursunun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan başka bir kursa da başvuru yapabilir.) Başvuru yaparken dersin başlangıç bitiş tarihine dikkat ediniz. Her başvurunuzu kursların başlangıç ve bitiş tarihleri çakışmayacak şekilde yapmalısınız. Kayıt esnasında tercih yaparken yaş ve cinsiyet durumunuza göre sistem otomatik olarak sizi yönlendirecektir. Başvuru sıralamanız uygun olduğunda branş öğretmeni ile başvurunuzla ilgili ön görüşme için cep telefonunuza SMS gönderilecektir. SMS gönderildiği halde mesajda yer alan ön görüşme tarih ve saatinde ön görüşmeye katılmadığınızda kaydınız otomatik iptal edilecektir.

Yeni dönem başlangıcı 4 Ekim’de

İstihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veren BUSMEK 4 Ekim’de kapısını kursiyerlere açacak. BUSMEK eğitimleri ve yeni açılacak olan kurslar hakkında bilgi edinmek isteyenler resmi web sitemizden bilgi sahibi olabileceklerdir.

Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl?

Sistem; kursiyerleri, başvuru yaptıkları tarih ve saate göre otomatik olarak sıralar. Sırası gelen kursiyere mesaj gönderilerek kurs merkezlerine ön görüşme için çağırılır. Telefonunuza gelen kısa mesajın ardından kimlik fotokopinizle birlikte kayıt yaptırdığınız kurs merkezine gelip kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıtlardaki iptal ve değişiklikler

Kayıt olduğunuz branş veya grupları iptal etmek ya da bilgileri değiştirmek için kayıtlı olduğunuz kurs merkezine şahsen gidip düzeltme yapmanız gerekmektedir.