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Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

ALTINORDU’YU 2-0 MAĞLUP ETTİKTEN SONRA BİR GÜN İZİN YAPAN BURSASPOR, TFF 1. LİG'İN 3. HAFTASINDA KONUK EDECEĞİ GİRESUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA STARI VERDİ.

BURSA 22.09.2020, 09:30
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Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Altınordu’yu 2-0 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapan Bursaspor, TFF 1. Lig’in 3. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçı hazırlıklarına starı verdi.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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