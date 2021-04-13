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Bursa’nın dağ ilçeleri meyvecilikle kalkınacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Orhanelili çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı.

BURSA 13.04.2021, 11:17
Bursa’nın dağ ilçeleri meyvecilikle kalkınacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Orhanelili çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bursa’nın en fazla göç veren dağ ilçelerinden Orhaneli’de, Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Orhanelili çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı. Vişne yetiştiriciliği projesi kapsamında 30 üreticiye dağıtılan fidanlarla 90 dekanlık vişne bahçesi tesis edilmiş olacak.
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