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Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
Bursa’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
BURSA 12.10.2021, 15:15
Bursa’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur öğle saatlerinde Bursa’ya düştü. Aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için şemsiyelerine sarıldı. Yağmurun Bursa’da 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.