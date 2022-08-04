Bursalı firmaların TEKNOFEST desteği büyüyor

Bursa iş dünyası temsilcileri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinin TEKNOFEST yarışlarında mücadele eden takımlarına destek vermeye devam ediyor.

Bu yıl TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen yarışlarda yer alan BUÜ öğrenci takımları, firmalardan çok sayıda sponsorluk desteği aldı. Öğrencilere son destek Öztuğ Endüstri ve Otomotiv’den geldi. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle daha önce iyi niyet protokolü imzalayan firma, öğrencilere de destek verme kararı aldı. Protokol, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Özlem Bilgin arasında yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, firmaların Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ve öğrencilerine gösterdikleri ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çok sayıda protokole imza attıklarını belirten Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Görev süremiz içerisinde öncelik verdiğimiz alanların başında gelen Üniversite-Sanayi birlikteliğini belli bir noktaya kadar getirdik. Bu anlamda ulusal ve uluslararası göstergelerde de ön plana çıkmaya başladık. İş dünyası ile yakaladığımız bu sinerji ortamının öğrencilerimize yansımasını da görüyoruz. TEKNOFEST yarışlarında maddi ve manevi destek almayan takım kalmadı. Bizlere bu konuda katkı sağlayan firmalarımızın tüm yöneticilerine gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Özlem Bilgin de Üniversite ile ortak projelerde yer alacak olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduklarını söyledi. Bursa firması olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’ne katkı sağlamayı kendileri için görev olarak gördüklerini belirten Tuba Özlem Bilgin; “Öğrencilerimiz de bu üniversitenin kıymetli bir parçası. Onların yürüttükleri projeleri de ayrıca önemsiyoruz. Bilimsel tüm çalışmalarında yanlarında yer almaktan ve katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız. Bu bağlamda TEKNOFEST’te mücadele eden öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.